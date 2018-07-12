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БПП готова відкликати одну зі своїх кандидатуру до ЦВК – Герасимов

БПП готова відкликати одну зі своїх кандидатуру до ЦВК – Герасимов

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 липня. УНН. Парламентська фракція БПП готова відкликати одну зі своїх кандидатур до ЦВК для розблокування процесу оновлення комісії. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України, голова фракції БПП Артур Герасимов, передає кореспондент УНН.

"Ми чули застереження відносно кількості кандидатів до складу ЦВК у поданні. Фракція БПП готова відкликати одну зі своїх кандидатур, для того, щоб вирішити це питання", - повідомив А.Герасимов.

Крім того, він додав, що є застереження від колег по коаліції стосовно невиконання резолюції ПАРЄ, відносно "представленості однієї з фракцій (Опоблок – ред.), яка поки що немає свого представника".

"Ми звертаємось до наших колег по коаліції також відкликати одну зі свої кандидатур для того, щоб вирішити і це питання. Ми звертаємось до голови ВР, щоб о 12:00 зібрати лідерів фракцій і обговорити це питання і вирішити його вже сьогодні", - заявив А.Герасимов.

Відповідаючи на уточнююче питання журналістів, щодо кандидатури, яку готова відкликати фракція БПП, нардеп заявив.

"Якщо ми почуємо після засідання (наради – ред.) усіх лідерів фракції, що вони готові голосувати, ми зберемо засідання фракції БПП і приймемо рішення", - резюмував А.Герасимов.

Нагадаємо, якщо парламентські фракції досягнуть порозуміння щодо оновлення Центральної виборчої комісії, спікер парламенту поставить це питання на голосування. Про це в кулуарах парламенту заявив спікер парламенту Андрій Парубій.

Як повідомляв УНН, 10 липня лідер фракціїї Блок Петра Порошенка Артур Герасимов повідомив, що Верховна Рада у четвер планує розглянути питання про призначення і звільнення членів Центральної виборчої комісії.

5 липня, Рада не змогла перейти до оновлення ЦВК. За відповідне рішення під час рейтингового голосування проголосували лише 189 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

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