БПП готова отозвать одну из своих кандидатуру в ЦИК - Герасимов

"Мы слышали предостережения относительно количества кандидатов в состав ЦИК в представлении. Фракция БПП готова отозвать одну из своих кандидатур, для того, чтобы решить этот вопрос", - сообщил А.Герасимов.

Кроме того, он добавил, что есть предостережение от коллег по коалиции относительно невыполнения резолюции ПАСЕ, относительно "представленности одной из фракций (Опоблок - ред.), которая пока не имеет своего представителя".

"Мы обращаемся к нашим коллегам по коалиции также отозвать одну из своих кандидатур для того, чтобы решить и этот вопрос. Мы обращаемся к председателю ВР, чтобы в 12:00 собрать лидеров фракций и обсудить этот вопрос и решить его уже сегодня", - заявил А.Герасимов.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов относительно кандидатуры, которую готова отозвать фракция БПП, нардеп заявил.

"Если мы услышим после заседания (совещания - ред.) всех лидеров фракции, они готовы голосовать, мы соберем заседание фракции БПП и примем решение", - резюмировал А.Герасимов.



Напомним, если парламентские фракции достигнут согласия по обновлению Центральной избирательной комиссии, спикер парламента поставит этот вопрос на голосование. Об этом в кулуарах парламента заявил спикер парламента Андрей Парубий.



Как сообщал УНН, 10 июля лидер фракциии Блок Петра Порошенко Артур Герасимов сообщил, что Верховная Рада в четверг планирует рассмотреть вопрос о назначении и увольнении членов Центральной избирательной комиссии.



5 июля, Рада не смогла перейти к обновление ЦИК. За соответствующее решение во время рейтингового голосования проголосовали лишь 189 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.