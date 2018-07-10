Рада у четвер планує розглянути питання оновлення ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Верховна Рада у четвер планує розглянути питання про призначення і звільнення членів Центральної виборчої комісії. Про це заявив лідер фракціїї Блок Петра Порошенка Артур Герасимов, передає кореспондент УНН.
“Питання ЦВК повернуто на четвер”, — сказав А.Герасимов.
Він додав, що з цього питання ще тривають консультації.
Як повідомляв УНН, у парламенті запропонували збільшити склад членів Центральної виборчої комісії для розблокування питання оновлення ЦВК.
Нагадаємо, 5 липня, Рада не змогла перейти до оновлення ЦВК. За відповідне рішення під час рейтингового голосування проголосували лише 189 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.