Рада в четверг планирует рассмотреть вопрос обновления ЦИК

"Вопрос ЦИК возвращен на четверг", - сказал А.Герасимов.

Он добавил, что по этому вопросу еще продолжаются консультации.

Как сообщал УНН, в парламенте предложили увеличить состав членов Центральной избирательной комиссии для разблокировки вопрос обновления ЦИК.

Напомним, 5 июля, Рада не смогла перейти к обновлению ЦИК. За соответствующее решение во время рейтингового голосования проголосовали лишь 189 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.