Рада в четверг планирует рассмотреть вопрос обновления ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Верховная Рада в четверг планирует рассмотреть вопрос о назначении и увольнении членов Центральной избирательной комиссии. Об этом заявил лидер фракциии Блок Петра Порошенко Артур Герасимов, передает корреспондент УНН.
"Вопрос ЦИК возвращен на четверг", - сказал А.Герасимов.
Он добавил, что по этому вопросу еще продолжаются консультации.
Как сообщал УНН, в парламенте предложили увеличить состав членов Центральной избирательной комиссии для разблокировки вопрос обновления ЦИК.
Напомним, 5 июля, Рада не смогла перейти к обновлению ЦИК. За соответствующее решение во время рейтингового голосования проголосовали лишь 189 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.