Раді пропонують збільшити склад ЦВК для розблокування розгляду цього питання

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КИЇВ. 9 липня. УНН. У парламенті запропонували збільшити склад членів Центральної виборчої комісії для розблокування питання оновлення ЦВК. Про це під час брифінгу заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає УНН.

"Голосування (минулого тижня щодо оновлення ЦВК – ред.) продемонструвало неготовність залу до переходу до питання оновлення ЦВК. Зараз я збираю пропозиції з приводу того, як вийти з даної ситуації – хочу вам озвучити одну з пропозицій, як стосується того, щоб в закону про ЦВК змінити кількісний склад ЦВК і таким чином ми зможемо розглядати в залі усі пропозиції (щодо кандидатів – ред.). Тобто збільшення членів ЦВК і відповідно появляється квота для 14 кандидатів, які були подані Президентом України", - повідомив А.Парубій.

Спікер додав, що серед пропозиції від народних депутатів щодо урегулювання питання оновлення ЦВК було перевнесення кандидатур, але з негативних моментів є "новий етап спецперевірки кандидатур".

"Це автоматично витягує розгляд оновлення ЦВК", - резюмував А.Парубій.

Нагадаємо, 5 липня, Рада не змогла перейти до оновлення ЦВК. За відповідне рішення під час рейтингового голосування проголосували лише 189 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

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