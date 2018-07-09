Раді пропонують збільшити склад ЦВК для розблокування розгляду цього питання

"Голосування (минулого тижня щодо оновлення ЦВК – ред.) продемонструвало неготовність залу до переходу до питання оновлення ЦВК. Зараз я збираю пропозиції з приводу того, як вийти з даної ситуації – хочу вам озвучити одну з пропозицій, як стосується того, щоб в закону про ЦВК змінити кількісний склад ЦВК і таким чином ми зможемо розглядати в залі усі пропозиції (щодо кандидатів – ред.). Тобто збільшення членів ЦВК і відповідно появляється квота для 14 кандидатів, які були подані Президентом України", - повідомив А.Парубій.

Спікер додав, що серед пропозиції від народних депутатів щодо урегулювання питання оновлення ЦВК було перевнесення кандидатур, але з негативних моментів є "новий етап спецперевірки кандидатур".

"Це автоматично витягує розгляд оновлення ЦВК", - резюмував А.Парубій.



Нагадаємо, 5 липня, Рада не змогла перейти до оновлення ЦВК. За відповідне рішення під час рейтингового голосування проголосували лише 189 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.