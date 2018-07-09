Раде предлагают увеличить состав ЦИК для разблокировки рассмотрения этого вопроса
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. В парламенте предложили увеличить состав членов Центральной избирательной комиссии для разблокировки вопроса обновления ЦИК. Об этом во время брифинга заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает УНН.
"Голосование (на прошлой неделе по обновлению ЦИК - ред.) Показало неготовность зала к переходу к вопросу обновления ЦИК. Сейчас я собираю предложения по поводу того, как выйти из данной ситуации - хочу вам озвучить одно из предложений, которое касается того, чтобы в рамках закона о ЦИК изменить количественный состав ЦИК и таким образом мы сможем рассматривать в зале все предложения (относительно кандидатов - ред.). То есть увеличение членов ЦИК и соответственно появляется квота для 14 кандидатов, представленных Президентом Украины", - сообщил Парубий.
Спикер добавил, что в предложении от народных депутатов относительно урегулирования вопроса обновления ЦИК было перевнесение кандидатур, но из негативных моментов есть "новый этап спецпроверки кандидатур".
"Это автоматически растягивает рассмотрение обновление ЦИК", - резюмировал Парубий.
Напомним, 5 июля, Рада не смогла перейти к обновлению ЦИК. За соответствующее решение во время рейтингового голосования проголосовали лишь 189 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.