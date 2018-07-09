Раде предлагают увеличить состав ЦИК для разблокировки рассмотрения этого вопроса

"Голосование (на прошлой неделе по обновлению ЦИК - ред.) Показало неготовность зала к переходу к вопросу обновления ЦИК. Сейчас я собираю предложения по поводу того, как выйти из данной ситуации - хочу вам озвучить одно из предложений, которое касается того, чтобы в рамках закона о ЦИК изменить количественный состав ЦИК и таким образом мы сможем рассматривать в зале все предложения (относительно кандидатов - ред.). То есть увеличение членов ЦИК и соответственно появляется квота для 14 кандидатов, представленных Президентом Украины", - сообщил Парубий.

Спикер добавил, что в предложении от народных депутатов относительно урегулирования вопроса обновления ЦИК было перевнесение кандидатур, но из негативных моментов есть "новый этап спецпроверки кандидатур".

"Это автоматически растягивает рассмотрение обновление ЦИК", - резюмировал Парубий.



Напомним, 5 июля, Рада не смогла перейти к обновлению ЦИК. За соответствующее решение во время рейтингового голосования проголосовали лишь 189 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.