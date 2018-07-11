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Парубій назвав умову для голосування щодо оновлення ЦВК

Парубій назвав умову для голосування щодо оновлення ЦВК

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Якщо парламентські фракції досягнуть порозуміння щодо оновлення Центральної виборчої комісії, спікер парламенту поставить це питання на голосування. Про це в кулуарах парламенту заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.

“Я за те, щоб чим швидше був оновлений склад ЦВК... Станом на сьогодні у мене немає зміни позицій фракцій щодо голосування по ЦВК. Якщо я отримаю іншу позицію — я повідомлю про це. Ідуть консультації фракцій — як тільки я побачу, що для прийняття цього питання є 226 голосів і більше, я буду рекомендувати його на розгляд. Якщо не буде порозуміння між фракціями, звичайно, не може бути на розгляді”, — повідомив А.Парубій.

Як повідомляв УНН, 10 липня лідер фракціїї Блок Петра Порошенка Артур Герасимов повідомив, що Верховна Рада у четвер планує розглянути питання про призначення і звільнення членів Центральної виборчої комісії.

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