Парубій назвав умову для голосування щодо оновлення ЦВК

“Я за те, щоб чим швидше був оновлений склад ЦВК... Станом на сьогодні у мене немає зміни позицій фракцій щодо голосування по ЦВК. Якщо я отримаю іншу позицію — я повідомлю про це. Ідуть консультації фракцій — як тільки я побачу, що для прийняття цього питання є 226 голосів і більше, я буду рекомендувати його на розгляд. Якщо не буде порозуміння між фракціями, звичайно, не може бути на розгляді”, — повідомив А.Парубій.

Як повідомляв УНН, 10 липня лідер фракціїї Блок Петра Порошенка Артур Герасимов повідомив, що Верховна Рада у четвер планує розглянути питання про призначення і звільнення членів Центральної виборчої комісії.