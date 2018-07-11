Парубий назвал условие для голосования по обновлению ЦИК

"Я за то, чтобы чем быстрее был обновлен состав ЦИК... На сегодня у меня нет изменения позиций фракций относительно голосования по ЦИК. Если я получу другую позицию - я сообщу об этом. Идут консультации фракций - как только я увижу, что для принятия этого вопроса есть 226 голосов и больше, я буду рекомендовать его на рассмотрение. Если не будет взаимопонимания между фракциями, конечно, вопрос не может быть на рассмотрении", - сообщил Парубий.

Как сообщал УНН, 10 июля лидер фракциии Блок Петра Порошенко Артур Герасимов сообщил, что Верховная Рада в четверг планирует рассмотреть вопрос о назначении и увольнении членов Центральной избирательной комиссии.