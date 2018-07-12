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Відкликати кандидатів до складу ЦВК може тільки Президент - НФ

Відкликати кандидатів до складу ЦВК може тільки Президент - НФ

Київ • УНН

 • 10338 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. Фракція БПП не зможе відкликати свою кандидатуру до складу ЦВК, бо це зможе зробити тільки Президент України. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат з фракції "Народний фронт" Леонід Ємець, передає кореспондент УНН.

"Я про їхню заяву (БПП готова відкликати свою кандидатуру до складу ЦИК – ред.) сьогодні. Непотрібно ніяких рішень фракції – у нас є єдиний суб’єкт внесення і відкликання кандидатур до ЦВК. Ні фракції, ніхто інший цього робити не можуть – тільки Президент може внести або відкликати", - заявив Л.Ємець.

Сьогодні ранком стало відомо, що парламентська фракція БПП готова відкликати одну зі своїх кандидатур до ЦВК для розблокування процесу оновлення комісії. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України, голова фракції БПП Артур Герасимов.

5 липня, Рада не змогла перейти до оновлення ЦВК. За відповідне рішення під час рейтингового голосування проголосували лише 189 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

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