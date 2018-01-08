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Видео замерзшего океана в сутки собрало более 600 тысяч просмотров

Киев • УНН

 • 35590 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Житель США под ником Ryan Canty выложил на YouTube видео частично замерзшего океана из-за рекордных морозов в стране. Об этом сообщает УНН.

Видео замерзшего океана в сутки собрало более 600 тысяч просмотров

"Кто желает поплавать?", - пошутил автор видео.

За сутки видео собрало уже около 625 000 просмотров и вызвало бурную реакцию перед зрителей:

"Это в штате Массачусетс?! Кажется, что это в Гренландии! СВЯТОЙ МАКАРОНЫ (умышленная ссылка на Tim Tracker)!!! ", - Avery Lopez-Baines

"Первый год Трампа в офисе и уже холодный ад", - написал пользователь Obsune Usso.

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Также автор выложил и второе видео, на котором он снял часть океана на квадрокоптер.

"Замерз залил, а не океан. Ничего особенного", - прокомментировал Miko Marchelloty.

Напомним, что 5 января в США свирепствовал " циклон-бомба " Грейс.

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