Відео замерзлого океану за добу зібрало понад 600 тисяч переглядів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Житель США під ніком Ryan Canty виклав на YouTube відео частково замерзлого океану через рекордні морози в країні. Про це повідомляє УНН.
“Хто бажає поплавати?”, — пожартував автор відео.
За добу відео зібрало вже близько 625 тисяч переглядів і визвало бурну реакцію перед глядачів:
“Це в штаті Массачусетс?! Здається, що це в ГРЕНЛАНДІЇ! СВЯТИЙ МАКАРОНИ (навмисне посилання на Tim Tracker) !!!”, - Avery Lopez-Baines
“Перший рік Трампа в офісі і вже холодне пекло”, — написав користувач Obsune Usso.
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Також автор виклав і друге відео, на якому він зняв частину океану на квадрокоптер.
“Замерз залив, а не океан. Нічого особливого”, — прокоментував Miko Marchelloty .
Нагадаємо, що 5 січня в США лютував “циклон-бомба” Грейс.