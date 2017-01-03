Видео теракта в Багдаде появилось в сети
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. На YouTube опубликовано видео, на котором запечатлен теракт, произошедший накануне в иракской столице, передает УНН.
В результате того, что произошло, как сообщает курдский телеканал Rudaw со ссылкой на представителя полиции, погибли по меньшей мере 35 человек, еще 60 получили ранения и травмы различной степени тяжести.
Трагедия произошла в багдадском районе Мадинат-эс-Садр, где смертник подорвал заминированный автомобиль. Однако это был лишь первый взрыв.
После первого инцидента чиновник из МВД Ирака подтвердил информацию о втором взрыве рядом с больницей в том же районе, в результате которого погибли еще 11 человек. Третий взрыв прогремел рядом с больницей в центральной части Багдада, сообщается о семи погибших или пострадавших.
Число погибших или пострадавших в результате трех взрывов составило 113 человек. Как сообщил источник в полиции, это число может возрасти.
Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
Как сообщал УНН, взрыв прогремел в центре Багдада.