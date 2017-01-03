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Відео теракту в Багдаді з'явилося в мережі

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. На YouTube оприлюднено відео, на якому відображений теракт, що стався напередодні в іракській столиці, передає УНН.

В результаті того, що сталося, як повідомляє курдський телеканал Rudaw з посиланням на представника поліції, загинули щонайменше 35 людей, ще 60 отримали поранення і травми різного ступеня тяжкості.

Трагедія сталася в багдадському районі Мадінат-ес-Садр, де смертник підірвав замінований автомобіль. Проте це був лише перший вибух.

Після першого інциденту чиновник з МВС Іраку підтвердив інформацію про другий вибух поруч з лікарнею в тому ж районі, в результаті якого загинули ще 11 осіб. Третій вибух прогримів поряд з лікарнею в центральній частині Багдада, повідомляється про сімох загиблих або постраждалих.

Число загиблих або постраждалих в результаті трьох вибухів склало 113 чоловік. Як повідомило джерело в поліції, це число може зрости.

Відповідальність за те, що трапилося взяло на себе терористичне угрупування “Ісламська держава”.

Як повідомляв УНН, вибух прогримів у центрі Багдада.

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