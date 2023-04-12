Видео казни украинского воина: в Минобороны работают над идентификацией военных преступников и погибшего
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Министерство обороны и профильные структуры работают над опознанием погибшего и идентификацией военных преступников, после распространения в сети видео казни украинского воина. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram, пишет УНН.
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"Мы делаем все, чтобы опознать погибшего. Всем нам важно понимать — идентификация человека по видео, а тем более человека в таких обстоятельствах, является чрезвычайно сложной задачей. Поэтому просим воздержаться от публичного озвучивания каких-либо версий до официальных выводов. Пожалуйста, имейте уважение к близким погибшего, не делайте никаких публичных предположений относительно личности погибшего, даже если вы абсолютно уверены, что узнали его", - написала Маляр.
Детали
Маляр сообщила, что "с первых минут появления видео казни украинского военного российскими извергами все компетентные украинские службы тщательно изучают его покадрово, для того, чтобы идентифицировать военных преступников".
"Сегодня ночью мы вместе с другими силовыми ведомствами и спецслужбами как раз этим занимались", - добавила чиновница.
Она подчеркнула, что "мы призываем остановить распространение этого видео, а также любых подобных видеокадров".
"Помните, враг хочет нас запугать. Хочет сделать нас слабыми. Но все, что он получит в ответ — нашу ярость и полный разгром оккупантов, приговоры убийцам и трибунал государству-агрессору", - указала замглавы Минобороны.
Маляр подчеркнула, что российские военные преступники обязательно будут отвечать за свое преступление.
Дополнение
11 апреля в сети появилось видео, как российские оккупанты жестко пытают украинского пленного и отрезают ему голову. Служба безопасности Украины начала досудебное расследование жестокого убийства оккупантами украинского воина по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на видео с вероятной казнью украинского военного.