Відео страти українського воїна: у Міноборони працюють над ідентифікацією воєнних злочинців та загиблого
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Міністерство оборони та профільні структури працюють над упізнанням загиблого та ідентифікацією воєнних злочинців, після поширення у мережі відео страти українського воїна. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram, пише УНН.
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"Ми робимо все, щоб упізнати загиблого. Всім нам важливо розуміти — ідентифікація людини по відео, а тим більше людини в таких обставинах, є надзвичайно складним завданням. Тому просимо утриматися від публічного озвучування будь-яких версій до офіційних висновків. Будь ласка, майте повагу до близьких загиблого, не робіть жодних публічних припущень щодо особи загиблого, навіть якщо ви абсолютно впевнені, що впізнали його", - написала Маляр.
Деталі
Маляр повідомила, що "від перших хвилин появи відео страти українського військового російськими нелюдами всі компетентні українські служби ретельно вивчають його покадрово, для того, щоб ідентифікувати воєнних злочинців".
"Сьогодні вночі ми разом з іншими силовими відомствами та спецслужбами як раз цим займались", - додала посадовиця.
Вона наголосила, що "ми закликаємо зупинити поширення цього відео, а також будь-яких подібних відеокадрів"
"Пам’ятайте, ворог хоче нас залякати. Хоче зробити нас слабшими. Але все, що він отримає у відповідь — нашу лють і повний розгром окупантів, вироки вбивцям і трибунал державі-агресору", - вказала заступниця голови Міноборони.
Маляр підкреслила, що російські воєнні злочинці обов’язково відповідатимуть за свій злочин.
Доповнення
11 квітня в мережі з’явилось відео, як російські окупанти жорстко катують українського полоненого та відрізають йому голову. Служба безпеки України розпочала досудове розслідування жорстокого вбивства окупантами українського воїна за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Президент Володимир Зеленський відреагував на відео з ймовірною стратою українського військового.