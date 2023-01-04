"Отдайте путину свое Бордо": Данилов жестко ответил Макрону по поводу "гарантий безопасности для рф"

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"Если кто-то считает, что нам надо извиниться и отдать им Крым, Донецкую, Луганскую области, то это полное безумие. Более того, я не могу понять, каким образом вы с террористами разговариваете. Вот представьте себе, садится за стол Джо Байден и Усама бен Ладен (основатель "Аль-Каиды" - ред.) и они начинают переговоры о гарантиях Усаме бен Ладену", - заявил Данилов.

Детали

В частности, Данилов напомнил, что предоставить "гарантии безопасности" россии и владимиру путину предложил президент Франции Эммануэль Макрон.

"И когда вы говорите, что с ним нужно о чем-то говорить, ему нужно давать какие-то гарантии - ну отдайте ему Бордо, свое отдавайте. Наше не надо, мы сами разберемся", - подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним

В начале декабря президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французскому телеканалу TF1 заявил, что Запад должен рассмотреть, как удовлетворить потребность россии в гарантиях безопасности, если президент владимир путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал мнение Макрона о "гарантиях безопасности" для россии. Канцлер заявил, что после войны рф против Украины встанет вопрос о безопасности для Европы, и готовность обсуждать с россией контроль над вооружениями в Европе есть.