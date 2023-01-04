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“Віддайте путіну своє Бордо”: Данілов жорстко відповів Макрону щодо “гарантій безпеки для рф”

Київ • УНН

 • 2897090 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Секретар Ради Національної безпеки і оборони Олексій Данілов різко відповів президенту Франції Еммануелю Макрону на його пропозицію розпочати переговори з диктатором володимиром путіним і дати рф так звані "гарантії безпеки". В ефірі національного телемарафону Данілов запропонував Макрону “віддати путіну Бордо”, якщо він хоче вести переговори з країною-терористом, передає УНН.

“Віддайте путіну своє Бордо”: Данілов жорстко відповів Макрону щодо “гарантій безпеки для рф”

Цитата

"Якщо хтось вважає, що нам треба вибачитись і віддати їм Крим, Донецьку, Луганську області, то це повне божевілля. Більше того, я не можу зрозуміти, яким чином ви з терористами розмовляєте. Ось уявіть собі, сідає за стіл Джо Байден та Усама бен Ладен (засновник "Аль-Каїди" - ред.) і вони розпочинають переговори про гарантії Усама бен Ладену", - заявив Данілов.

Деталі

Зокрема, Данілов нагадав, що надати "гарантії безпеки" росії та володимиру путіну запропонував президент Франції Еммануель Макрон.

"І коли ви кажете, що з ним потрібно про щось говорити, йому потрібно давати якісь гарантії - ну віддайте йому Бордо, своє віддавайте. Наше не треба, ми самі розберемося", - наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо

На початку грудня президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю французькому телеканалу TF1 заявив, що Захід повинен розглянути, як задовольнити потребу росії у гарантіях безпеки, якщо президент володимир путін погодиться на переговори про припинення війни в Україні.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував думку Макрона про "гарантії безпеки" для рф. Канцлер заявив, що після війни рф проти України постане питання про безпеку для Європи, і готовність обговорювати з росією контроль над озброєннями в Європі є.

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