Шольц пояснив, що думає про заяву Макрона про "гарантії безпеки" для рф
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував думку президента Франції Еммануеля Макрона про "гарантії безпеки" для рф. В інтерв'ю німецькій медіагрупі Funke та французькій газеті Ouest-France канцлер заявив, що після війни рф проти України постане питання про безпеку для Європи, і готовність обговорювати з росією контроль над озброєннями в Європі є, пише УНН.
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"Найважливіше зараз, щоб росія негайно припинила цю війну і вивела свої війська. Це правда, що тоді постане питання про те, як ми хочемо досягти безпеки для Європи. Очевидно, ми готові обговорювати з росією контроль над озброєннями в Європі. Ми це вже пропонували до війни, і ця позиція не змінилася", - сказав він, коментуючи, чи підтримує позицію президента Франції Еммануеля Макрона, який вважає, що росії знадобляться "гарантії безпеки".
Доповнення
Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що ризик ядерної ескалації у війні в Україні знижується.