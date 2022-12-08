Шольц пояснив, що думає про заяву Макрона про "гарантії безпеки" для рф

Цитата

"Найважливіше зараз, щоб росія негайно припинила цю війну і вивела свої війська. Це правда, що тоді постане питання про те, як ми хочемо досягти безпеки для Європи. Очевидно, ми готові обговорювати з росією контроль над озброєннями в Європі. Ми це вже пропонували до війни, і ця позиція не змінилася", - сказав він, коментуючи, чи підтримує позицію президента Франції Еммануеля Макрона, який вважає, що росії знадобляться "гарантії безпеки".

Доповнення

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що ризик ядерної ескалації у війні в Україні знижується.