Шольц объяснил, что думает о заявлении Макрона о "гарантиях безопасности" для рф

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"Самое важное сейчас, чтобы россия немедленно прекратила эту войну и вывела свои войска. Это правда, что тогда встанет вопрос о том, как мы хотим достичь безопасности для Европы. Очевидно, мы готовы обсуждать с россией контроль над вооружениями в Европе. Мы это уже предлагали до войны, и эта позиция не изменилась", - сказал он, комментируя, поддерживает ли позицию президента Франции Эммануэля Макрона, считающего, что россии понадобятся "гарантии безопасности".

Дополнение

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц считает, что риск ядерной эскалации в войне в Украине снижается.