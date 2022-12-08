Шольц объяснил, что думает о заявлении Макрона о "гарантиях безопасности" для рф
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал мнение президента Франции Эммануэля Макрона о "гарантиях безопасности" для рф. В интервью немецкой медиагруппе Funke и французской газете Ouest-France канцлер заявил, что после войны рф против Украины встанет вопрос о безопасности для Европы, и готовность обсуждать с россией контроль над вооружениями в Европе есть, пишет УНН.
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"Самое важное сейчас, чтобы россия немедленно прекратила эту войну и вывела свои войска. Это правда, что тогда встанет вопрос о том, как мы хотим достичь безопасности для Европы. Очевидно, мы готовы обсуждать с россией контроль над вооружениями в Европе. Мы это уже предлагали до войны, и эта позиция не изменилась", - сказал он, комментируя, поддерживает ли позицию президента Франции Эммануэля Макрона, считающего, что россии понадобятся "гарантии безопасности".
Дополнение
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц считает, что риск ядерной эскалации в войне в Украине снижается.