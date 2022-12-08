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Шольц: ризик ядерної ескалації знизився

Шольц: ризик ядерної ескалації знизився

Київ • УНН

 • 780594 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що ризик ядерної ескалації у війні в Україні знижується. Про це він сказав в інтерв'ю німецькій медіагрупі Funke та французькій газеті Ouest-France, пише УНН.

Цитата

"росія припинила загрожувати застосуванням ядерної зброї", - заявив Шольц.

Це була "реакція на той факт, що міжнародна спільнота провела червону лінію", зазначив Шольц.

Деталі

Канцлер ФРН знову закликав москву негайно припинити війну та вивести війська з України. Водночас, він заявив, що готовий "вести переговори з росією про контроль над озброєннями в Європі". Це було запропоновано москві ще перед війною – "і в цій позиції нічого не змінилося".

Доповнення

Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від розв'язання нової Холодної війни шляхом поділу світу на блоки та закликав докласти всіх зусиль для налагодження нових партнерських відносин.

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