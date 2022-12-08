Шольц: риск ядерной эскалации снизился

Цитата

"россия прекратила угрожать применением ядерного оружия", – заявил Шольц.

Это была "реакция на тот факт, что международное сообщество провело красную линию", отметил Шольц.

Детали

Канцлер ФРГ снова призвал москву немедленно прекратить войну и вывести войска из Украины. В то же время он заявил, что готов "вести переговоры с россией о контроле над вооружениями в Европе". Это было предложено москве еще перед войной – "и в этой позиции ничего не изменилось".

Дополнение

Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от начала новой Холодной войны путем разделения мира на блоки и призвал приложить все усилия для налаживания новых партнерских отношений.