Шольц: риск ядерной эскалации снизился
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц считает, что риск ядерной эскалации в войне в Украине снижается. Об этом он сказал в интервью немецкой медиагруппе Funke и французской газете Ouest-France, пишет УНН.
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"россия прекратила угрожать применением ядерного оружия", – заявил Шольц.
Это была "реакция на тот факт, что международное сообщество провело красную линию", отметил Шольц.
Детали
Канцлер ФРГ снова призвал москву немедленно прекратить войну и вывести войска из Украины. В то же время он заявил, что готов "вести переговоры с россией о контроле над вооружениями в Европе". Это было предложено москве еще перед войной – "и в этой позиции ничего не изменилось".
Дополнение
Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от начала новой Холодной войны путем разделения мира на блоки и призвал приложить все усилия для налаживания новых партнерских отношений.