Канцлер Шольц: "Ми повинні уникати поділу світу на блоки у стилі Холодної війни"

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Захід має відстоювати демократичні цінності та захищати відкриті суспільства, "але ми також маємо уникати спокуси знову поділити світ на блоки", - заявив Шольц.

"Це означає докласти всіх зусиль для побудови нових партнерських відносин прагматично і без ідеологічних шор", - додав він.

Шольц виділив Китай і росію, зокрема, як дві країни, що становлять загрозу багатополярному світу, для подолання якої потрібна сильніша європейська та трансатлантична єдність.

Він зауважив, що трансатлантичне партнерство залишається життєво важливим для протистояння викликам, пов'язаним із загрозою потенційного нападу росії на союзну територію, тоді як поворот Китаю до ізоляції та його підхід до Тайваню вимагають від Європи та Північної Америки формування нових та більш тісних партнерських відносин із країнами у всьому світі.

"Німці мають намір стати гарантом європейської безпеки, як очікують від нас наші союзники, будівельником мостів у Європейському союзі та прихильником багатосторонніх рішень глобальних проблем", - додав канцлер.