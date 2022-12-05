Канцлер Шольц: "Мы должны избегать разделения мира на блоки в стиле Холодной войны"

Детали

Запад должен отстаивать демократические ценности и защищать открытые общества, "но мы также должны избегать искушения вновь поделить мир на блоки", - заявил Шольц.

"Это значит приложить все усилия для построения новых партнерских отношений прагматично и без идеологических шор", - добавил он.

Шольц выделил Китай и россию, в частности, как две страны, представляющие угрозу многополярному миру, для преодоления которой требуется более сильное европейское и трансатлантическое единство.

Он отметил, что трансатлантическое партнерство остается жизненно важным для противостояния вызовам, связанным с угрозой потенциального нападения россии на союзную территорию, тогда как поворот Китая к изоляции и его подход к Тайваню требуют от Европы и Северной Америки формирования новых и более тесных партнерских отношений со странами по всему миру.

"Немцы намерены стать гарантом европейской безопасности, как ожидают от нас наши союзники, строителем мостов в Европейском союзе и сторонником многосторонних решений глобальных проблем", - добавил канцлер.