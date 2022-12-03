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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Макрон заявив, що росія потребує гарантій безпеки

Макрон заявив, що росія потребує гарантій безпеки

Київ • УНН

 • 4468579 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Захід повинен розглянути, як задовольнити потребу Росії у гарантіях безпеки, якщо президент володимир путін погодиться на переговори про припинення війни в Україні. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю французькому телеканалу TF1, передає УНН.

Європа має підготувати свою майбутню безпекову архітектуру, вважає він.

Цитата

"Це означає, що одним із важливих питань, які ми повинні вирішити - як завжди говорив президент путін - є страх, що НАТО наближається до його дверей, і розгортання озброєнь, які можуть загрожувати росії", - заявив Макрон

За його словами, країни Заходу мають "дати гарантії росії того дня, коли вона повернеться за стіл переговорів".

Контекст

Раніше представники США та росії заявили готовність сісти за стіл переговорів. Однак президент США Джо Байден сказав, що говоритиме з путіним лише у тому випадку, якщо він продемонструє свою зацікавленість у припиненні війни.

Україна, у свою чергу, заявляє, що переговори можливі лише за умови, що росія припинить напади та виведе свої війська.

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