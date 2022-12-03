Макрон заявив, що росія потребує гарантій безпеки

Європа має підготувати свою майбутню безпекову архітектуру, вважає він.

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"Це означає, що одним із важливих питань, які ми повинні вирішити - як завжди говорив президент путін - є страх, що НАТО наближається до його дверей, і розгортання озброєнь, які можуть загрожувати росії", - заявив Макрон

За його словами, країни Заходу мають "дати гарантії росії того дня, коли вона повернеться за стіл переговорів".

Контекст

Раніше представники США та росії заявили готовність сісти за стіл переговорів. Однак президент США Джо Байден сказав, що говоритиме з путіним лише у тому випадку, якщо він продемонструє свою зацікавленість у припиненні війни.

Україна, у свою чергу, заявляє, що переговори можливі лише за умови, що росія припинить напади та виведе свої війська.