Отдаст часть гонорара в помощь стране: украинский боксер защитил чемпионский титул в США
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Один из самых перспективных украинских боксеров Олег Довгун одержал свою 14-ю победу в 14-м поединке на профи-ринге, информирует УНН со ссылкой на Федерацию бокса Украины.
Детали
В городе Хантингтон (США), в центральном поединке он победил по раздельным решением судей 29-летнего бельгийца армянского происхождения Герама Елояна - 96:94, 97:93, 94:96.
Для боксера из Львовщины это была первая защита титула NABA (Североамериканской боксерской ассоциации) в весовой категории до 55,3 кг, который он завоевал в прошлом году 13 ноября в бою с американцем Гленном Дезурном. Поединок складывался непросто для обоих соперников, но 27-летний Олег Довгун по прозвищу "Украинский Питбуль" все же был более эффективным, продемонстрировал мастерство и одержал заслуженную победу по итогам 10 раундов боя.
Довгун перед поединком рассказывал, что ему трудно сосредоточиться на боксе из-за войны, которую Украина ведет с российскими оккупантами.
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"Это трудно. Я пытаюсь блокировать в своем уме то, что происходит в моей стране, но я думаю об этом все время. Я хочу выиграть и сделать людей счастливыми хотя бы одну ночь. Я борюсь за украинский народ, за нашу свободу. Часть денег из своего гонорара за бой я пожертвую на помощь Украине", - подчеркивал спортсмен.
Дополнение
Довгун до боя занимал шестую позицию в рейтинге WBA. Победа над Елояном поднимет его еще выше и может приблизить к бою за чемпионский титул.