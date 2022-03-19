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Віддасть частину гонорару на допомогу країні: український боксер захистив чемпіонський титул в США

Віддасть частину гонорару на допомогу країні: український боксер захистив чемпіонський титул в США

Київ • УНН

 • 124035 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Один з найперспективніших українських боксерів Олег Довгун здобув свою 14-ту перемогу у 14-му поєдинку на профі-ринзі, інформує УНН з посиланням на Федерацію боксу України.

Деталі

У місті Гантінгтон (США), у центральному поєдинку він переміг за роздільним рішенням суддів 29-річного бельгійця вірменського походження Герама Елояна – 96:94, 97:93, 94:96.

Для боксера з Львівщини це був перший захист титулу NABA (Північноамериканської боксерської асоціації) у ваговій категорії до 55,3 кг, який він завоював торік 13 листопада в бою з американцем Гленном Дезурном. Двобій складався непросто для обох суперників, але 27-річний Олег Довгун на прізвисько "Український Пітбуль" все ж був ефективнішим, продемонстрував майстерність і здобув заслужену перемогу за підсумками 10 раундів бою.

Довгун перед поєдинком розповідав, що йому важко зосередитись на боксі через війну, яку Україна веде з російськими окупантами.

Цитата

"Це важко. Я намагаюсь блокувати в своєму розумі те, що відбувається в моїй країні, але я думаю про це весь час. Я хочу виграти і зробити людей щасливими хоча б одну ніч. Я борюсь за український народ, за нашу свободу. Частину грошей зі свого гонорару за бій я пожертвую на допомогу Україні", - наголошував спортсмен.

Доповнення

Довгун до бою займав шосту позицію у рейтингу WBA. Перемога над Елояном підніме його ще вище і може наблизити до бою за чемпіонський титул.

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