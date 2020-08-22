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"Преданный сын России": в США осудят экс-спецназовца за шпионаж в пользу РФ

Киев • УНН

 • 14093 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Бывшего спецназовца сухопутных сил США "Зеленые береты" Питера Деббинса осудят по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

"Преданный сын России": в США осудят экс-спецназовца за шпионаж в пользу РФ

"В пятницу правоохранители США арестовали американского гражданина, бывшего военного спецназа сухопутных сил США "Зеленые береты" по обвинению в долгосрочном шпионаже в пользу России и передаче секретной информации", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что в деле речь идет об измене бывшего военнослужащего перед его сослуживцами и страной.

"Прокуроры предоставили подробное изложение обвинений против Деббинса, а также поблагодарили за сотрудничество британскую разведку МИ-5. 45-летний Питер Рафаэль Дзибинский Деббинс, по обвинению прокуроров, с 1996 по 2011 годы шпионил на Россию, передавал ей информацию о действиях своего военного подразделения и имена сослуживцев, которых, по его мнению, можно было бы завербовать", - указано в сообщении.

Указано, что в документе обвинения сказано, что по мнению Деббинса Дзебинского - США слишком доминируют в мире и это нужно прекратить. На встречах с кураторами российской разведки Деббинс называл себя "преданным сыном России".

Отмечается, что по мнению прокуроров, действиями двигало разочарование его карьерой и желанием создать бизнес в России.

Сообщается, что мать Деббинса родилась в бывшем СССР, а его жена - натурализированная американская гражданка родом из российского Челябинска. Там он на ней женился в 1997 году, а его тесть был российским военнослужащим.

Прокуроры считают, что Деббинса завербовали во время его учебы в России в 1996 году.

"Деббинс предстанет перед судом в понедельник, ему может грозить наказание до пожизненного заключения", - указано в сообщении.

Напомним, бывшего сотрудника ЦРУ обвиняют в шпионаже в пользу КНР.

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