"Відданий син Росії": у США судитимуть ексспецпризначенця за шпигунство на користь РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Колишнього спецпризначенця сухопутних сил США "Зелені берети" Пітера Деббінса судитимуть за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на "Голос Америки".
"У п‘ятницю правоохоронці США заарештували американського громадянина, колишнього військового загону спецпризначення сухопутних сил США "Зелені берети" за звинуваченнями у довгостроковому шпигунстві на користь Росії та передачі таємної інформації", - повідомили у ЗМІ.
Зазначається, що у справі йдеться про зраду колишнього військовослужбовця перед його співслужбовцями та країною.
"Прокурори надали детальний виклад звинувачень проти Деббінса, а також подякували за співпрацю британській розвідці МІ-5. 45-річний Пітер Рафаель Дзибінський Деббінс, за звинуваченнями прокурорів, з 1996 по 2011 роки шпигував на Росію, передавав їй інформацію про дії свого військового підрозділу та імена співслужбовців, яких, на його думку, можна було б завербувати", - вказано у повідомленні.
Вказано, що у документі обвинувачення сказано, що на думку Деббінса Дзебінського - США надто домінують у світі і це потрібно припинити. На зустрічах з кураторами російської розвідки Деббінс називав себе "відданим сином Росії".
Зазначається, що на думку прокурорів, його діями рухало розчарування його кар‘єрою та бажанням створити бізнес у Росії.
Повідомляється, що мати Деббінса народилась у колишньому СРСР, а його дружина - натуралізована американська громадянка родом із російського Челябінська. Там він з нею одружився у 1997 році, а його тесть був російським військовослужбовцем.
Прокурори вважають, що Деббінса завербували під час його навчання у Росії у 1996 році.
"Деббінс постане перед судом у понеділок, йому може загрожувати покарання до довічного ув‘язнення", - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, колишнього співробітника ЦРУ звинувачують у шпигунстві на користь КНР.