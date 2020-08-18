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Колишнього співробітника ЦРУ звинувачують у шпигунстві на користь КНР

Колишнього співробітника ЦРУ звинувачують у шпигунстві на користь КНР

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Колишній співробітник Центрального розвідувального управління США був арештований і звинувачений у шпигунстві на користь КНР. Про це повідомило Міністерство юстиції США, передає УНН із посиланням на "Голос Америки".

"У заяві Міністерства юстиції наголошується, що Олександр Юн Чин Ма народився у Гонконзі, отримав американське громадянство, і почав працювати у ЦРУ в 1982 році, де мав допуск до секретних документів", - йдеться у повідомленні.

Прокурори заявили, що Ма покинув ЦРУ у 1989 році і до переїзду на Гаваї у 2001 році жив і працював у Шанхаї.

"У судових документах говориться, що Ма і його родич вступили у змову зі спецслужбами КНР і ділилися з ними секретною (інформацією – ред.) в області оборони понад десять років", - зазначається у повідомленні.

Також сторона звинувачення стверджує, що шпигунство на користь КНР розпочалася з триденної зустрічі у Гонконзі в березні 2001 року, під час якої двоє колишніх офіцерів ЦРУ надали інформацію розвідслужбам КНР про співробітників агентства, його діяльність та методи приховування комунікацій.

Окрім того, прокурори заявили, що деякі зустрічі були записані на відео, у тому числі і ті, на яких Ма можна бачити з 50 тисячами доларів готівки, які він отримав за передачу інформації.

"Судові документи говорять, що після того, як Ма переїхав на Гаваї, він намагався потрапити на роботу до ФБР, щоб відновити доступ до урядових секретів, які він потім міг передати розвідслужбам КНР", - йдеться у повідомленні.

Офіс ФБР в Гонолулу найняв Ма як лінгвіста у 2004 році. Слідчі заявили, що протягом наступних шести років він регулярно копіював, фотографував і крав офіційні документи, деякі з яких мали гриф "секретно", і брав деякі з них під час своїх частих поїздок до КНР.

Зазначимо, що ЦРУ і ФБР поки не відповіли на запитання, чому Ма так довго не арештовували.

Нагадаємо, у США заарештували ймовірного російського шпигуна.

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