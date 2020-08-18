Бывшего сотрудника ЦРУ обвиняют в шпионаже в пользу КНР
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США был арестован и обвинен в шпионаже в пользу КНР. Об этом сообщило Министерство юстиции США, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".
"В заявлении Министерства юстиции отмечается, что Александр Юн Чин Ма родился в Гонконге, получил американское гражданство, и начал работать в ЦРУ в 1982 году, где имел допуск к секретным документам", - говорится в сообщении.
Прокуроры заявили, что Ма покинул ЦРУ в 1989 году и до переезда на Гавайи в 2001 году жил и работал в Шанхае.
"В судебных документах говорится, что Ма и его родственник вступили в сговор со спецслужбами КНР и делились с ними секретной (информацией - ред.) в области обороны более десяти лет", - отмечается в сообщении.
Также сторона обвинения утверждает, что шпионаж в пользу КНР начался с трехдневной встречи в Гонконге в марте 2001 года, во время которой двое бывших офицеров ЦРУ предоставили информацию разведслужбам КНР о сотрудниках агентства, его деятельность и методы сокрытия коммуникаций.
Кроме того, прокуроры заявили, что некоторые встречи были записаны на видео, в том числе и те, на которых Ма можно видеть с 50 тысячами долларов наличных, которые он получил за передачу информации.
"Судебные документы говорят, что после того, как Ма переехал на Гавайи, он пытался попасть на работу в ФБР, чтобы восстановить доступ к правительственным секретам, которые он потом мог передать разведслужбам КНР", - говорится в сообщении.
Офис ФБР в Гонолулу нанял Ма как лингвиста в 2004 году. Следователи заявили, что в течение следующих шести лет он регулярно копировал, фотографировал и воровал официальные документы, некоторые из которых имели гриф "секретно", и брал некоторые из них во время своих частых поездок в КНР.
Отметим, что ЦРУ и ФБР пока не ответили на вопрос, почему Ма так долго не арестовывали.
Напомним, в США арестовали предполагаемого российского шпиона.