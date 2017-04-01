Состоялся выпуск офицеров в военном институте Житомира
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 1 апреля. УНН. 137 выпуск офицеров состоялся в Житомирском военном институте им.Корольова, сообщает пресс-служба Житомирской ОГА, передает УНН.
Досрочно дипломы получил около сотни молодых лейтенантов. Большинство Из них уже имеют опыт участия в боевых действиях.
Уже сегодня офицеры отправятся в расположение своих воинских частей.
В конце мероприятия ребята традиционно попрощался с боевым знаменем Института.
Нынешние выпускники одели новую форму, которую для украинской армии разработала группа историков, приехавших поздравить лейтенантов.
Напомним, 1 апреля сечевиков Карпатской Украины вспомнили во Львовской области.