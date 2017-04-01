Состоялся выпуск офицеров в военном институте Житомира

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 24453 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 100575 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116021 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 174722 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128038 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123700 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116451 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106417 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107460 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103880 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Состоялся выпуск офицеров в военном институте Житомира

Состоялся выпуск офицеров в военном институте Житомира

Киев  •  УНН

 • 15534 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 1 апреля. УНН. 137 выпуск офицеров состоялся в Житомирском военном институте им.Корольова, сообщает пресс-служба Житомирской ОГА, передает УНН.

Досрочно дипломы получил около сотни молодых лейтенантов. Большинство Из них уже имеют опыт участия в боевых действиях.

Уже сегодня офицеры отправятся в расположение своих воинских частей.

В конце мероприятия ребята традиционно попрощался с боевым знаменем Института.

Нынешние выпускники одели новую форму, которую для украинской армии разработала группа историков, приехавших поздравить лейтенантов.

Напомним, 1 апреля сечевиков Карпатской Украины вспомнили во Львовской области.

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