Відбувся випуск офіцерів у військовому інституті Житомира
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 1 квітня. УНН. 137 випуск офіцерів відбувся у Житомирському військовому інституті ім.Корольова, повідомляє прес-служба Житомирської ОДА, передає УНН.
Достроково дипломи отримали близько сотні молодих лейтенантів. Більшість із них вже мають досвід участі у бойових діях.
Вже сьогодні офіцери вирушать до розташувань своїх військових частин.
Наприкінці заходу хлопці традиційно попрощались із бойовим прапором інституту.
Цьогорічні випускники одягнули нову форму, яку для української армії розробила група істориків, які приїхали привітати лейтенантів.
Нагадаємо, 1 квітня січовиків Карпатської України згадали на Львівщині.