Состоялась жеребьевка чемпионата мира-2018 по футболу

32 национальные команды были разделены на четыре корзины согласно мировому рейтингу ФИФА (по состоянию на октябрь 2017 года), и в первую корзину попали семь лучших сборных, а также сборная страны-организатора.

Результаты жеребьевки:

Группа А: Россия, Уругвай, Египет, Саудовская Аравия

Группа В: Португалия, Испания, Иран, Марокко

Группа С: Франция, Перу, Дания, Австралия

Группа D: Аргентина, Хорватия, Исландия, Нигерия

Группа Е: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия

Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея

Группа G: Бельгия, Англия, Тунис, Панама

Группа Н: Польша, Колумбия, Сенегал, Япония.

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Примечательно, что соперники Украины в квалификационном раунде ЧМ-2018 - Исландия и Хорватия, попали в один квартет и проведут очный поединок еще и в финальной части турнира.

Отметим, что в соответствии с общим принципом ФИФА, в каждой группе могла быть максимум одна команда с одной континентальной зоны. Это правило действовало в отношении всех зон, кроме зоны УЕФА, представленной 14 командами. В каждой группе должна быть минимум одна, но не более двух европейских команд.

Заметим, что ведущим жеребьевки был экс-форвард сборной Англии Гари Линекер, обладатель "Золотой бутсы" ЧМ-1986 и российская журналистка Мария Командная. В качестве ассистентов появились легенды мирового футбола: француз Лоран Блан, англичанин Гордон Бэнкс, бразилец Кафу, итальянец Фабио Каннаваро, уругваец Диего Форлан, аргентинец Диего Марадона, испанец Карлес Пуйоль и россиянин Никита Симонян.

Добавим также, матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

Как сообщал УНН, Национальная общественная телерадиокомпания Украины решила не транслировать жеребьевку группового этапа чемпионата мира по футболу.