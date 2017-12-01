Відбулося жеребкування чемпіонату світу-2018 з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У Кремлівському палаці в Москві пройшла процедура жеребкування фінальної частини 21-го чемпіонату світу з футболу, що проходитиме в Росії у 2018-му році, передає кореспондент УНН.
32 національні команди були розподілені на чотири кошики згідно зі Світовим рейтингом ФІФА (станом на жовтень 2017 року), і в перший кошик потрапили сім кращих збірних, а також збірна країни-організатора.
Результати жеребкування:
Група А: Росія, Уругвай, Єгипет, Саудівська Аравія
Група В: Португалія, Іспанія, Іран, Марокко
Група С: Франція, Перу, Данія, Австралія
Група D: Аргентина, Хорватія, Ісландія, Нігерія
Група Е: Бразилія, Швейцарія, Коста-Ріка, Сербія
Група F: Німеччина, Мексика, Швеція, Південна Корея
Група G: Бельгія, Англія, Туніс, Панама
Група Н: Польща, Колумбія, Сенегал, Японія.
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Примітно, що суперники України в кваліфікаційному раунді до ЧС-2018 – Ісландія та Хорватія, потрапили в один квартет і проведуть очний поєдинок ще й у фінальній частині турніру.
Відзначимо, що відповідно до загального принципу ФІФА, у кожній групі могла бути максимум одна команда з однієї континентальної зони. Це правило діяло щодо всіх зон, крім зони УЄФА, представленої 14 командами. У кожній групі повинна бути мінімум одна, але не більше двох європейських команд.
Зауважимо, що ведучим жеребкування був екс-форвард збірної Англії Гарі Лінекер, володар "Золотої бутси" ЧС-1986 та російська журналістка Марія Командная. У ролі асистентів постали легенди світового футболу: француз Лоран Блан, англієць Гордон Бенкс, бразилець Кафу, італієць Фабіо Каннаваро, уругваєць Дієго Форлан, аргентинець Дієго Марадона, іспанець Карлес Пуйоль і росіянин Микита Симонян.
Додамо також, матчі чемпіонату світу пройдуть з 14 червня по 15 липня 2018 року в 11 містах Росії.
Як повідомляв УНН, Національна суспільна телерадіокомпанія України вирішила не транслювати жеребкування групового етапу чемпіонату світу з футболу.