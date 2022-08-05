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Состоялись первые в истории переговоры между президентами Украины и Гвинее-Бисау

Состоялись первые в истории переговоры между президентами Украины и Гвинее-Бисау

Киев • УНН

 • 591413 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с президентом Гвинеи-Бисау. Это первые впервые в истории переговоры между странами, передает УНН.

Детали

Состоялись первые в истории двусторонних отношений переговоры между президентами Украины и Гвинее-Бисау. Как отметил Зеленский, Украина готова быть гарантом продовольственной безопасности для африканских стран. Также главы государств обсудили поддержку Украины в международных организациях.

Владимир Зеленский анонсировал дальнейшие переговоры с лидером африканской страны, и подчеркнул, что за последнее время Украина начала надлежащую коммуникацию с восемью лидерами государств Африки.

Напомним

Зеленский призвал африканских лидеров не принимать у себя российских чиновников. Он подчеркнул, что весь мир, в частности страны Африканского континента, не могут занимать нейтральную позицию по войне россии против Украины, поскольку российская агрессия будет иметь последствия и для них тоже.

Ранее

Министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго заявил, что он считает разговоры о голоде в Африке попыткой Запада вовлечь африканские страны в конфликт между Россией и Украиной.

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