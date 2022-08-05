Состоялись первые в истории переговоры между президентами Украины и Гвинее-Бисау

Детали

Состоялись первые в истории двусторонних отношений переговоры между президентами Украины и Гвинее-Бисау. Как отметил Зеленский, Украина готова быть гарантом продовольственной безопасности для африканских стран. Также главы государств обсудили поддержку Украины в международных организациях.

Владимир Зеленский анонсировал дальнейшие переговоры с лидером африканской страны, и подчеркнул, что за последнее время Украина начала надлежащую коммуникацию с восемью лидерами государств Африки.

Напомним

Зеленский призвал африканских лидеров не принимать у себя российских чиновников. Он подчеркнул, что весь мир, в частности страны Африканского континента, не могут занимать нейтральную позицию по войне россии против Украины, поскольку российская агрессия будет иметь последствия и для них тоже.

Ранее

Министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго заявил, что он считает разговоры о голоде в Африке попыткой Запада вовлечь африканские страны в конфликт между Россией и Украиной.