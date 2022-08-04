Зеленський закликав африканських лідерів не приймати у себе російських високопосадовців

Цитата

«Це ваше право, але не можна мені здається приймати високопосадовців з російської федерації, які приїжджають та показують себе мирними людьми. Приїжджають сьогодні до вас, тому що їх ніде не приймають, майже всюди від них відсторонюються…Вони до вас приїжджають, тому що не ведуть війну на вашому континенті… Вони не знають, як їм підняти економіку у своїй державі, бо гроші, які вони заробляють у своїй державі вони витрачають на зброю. Тому вони шукають майданчиків, де можуть сіяти хаос», - розповів Зеленський.

Деталі

Зеленський зазначив, що дипломатична ізоляція росії – це правильно.

«Світ повинен до них повернутися спиною», - сказав Зеленський.

Доповнення

Нещодавно глава мзс росії лавров зробив турне африканськими країнами, що залежать від імпорту продовольства. Він запевнив Єгипет у постачанні зерна.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що весь світ, зокрема країни Африканського континенту, не можуть займати нейтральну позицію щодо війни росії проти України, оскільки російська агресія матиме наслідки й для них також.