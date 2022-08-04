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Зеленский призвал африканских лидеров не принимать у себя российских чиновников

Зеленский призвал африканских лидеров не принимать у себя российских чиновников

Киев • УНН

 • 127604 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нельзя африканским лидерам принимать чиновников из российской федерации. Об этом он сказал во время онлайн-встречи с африканскими журналистами, в частности, с представителями СМИ из Нигерии, ЮАР, Кении и Ганы, передает УНН.

Цитата

«Это ваше право, но нельзя мне кажется принимать чиновников из российской федерации, которые приезжают и показывают себя мирными людьми. Приезжают сегодня к вам, потому что их нигде не принимают, почти повсюду от них отстраняются…Они к вам приезжают, потому что не ведут войну на вашем континенте… Они не знают, как им поднять экономику в своем государстве, потому что деньги, которые они зарабатывают в своем государстве, они тратят на оружие. Поэтому они ищут площадки, где могут сеять хаос», – рассказал Зеленский.

Детали

Зеленский отметил, что дипломатическая изоляция россии – это правильно.

«Мир должен к ним вернуться спиной», – сказал Зеленский.

Дополнение

Недавно глава мид россии лавров совершил турне африканскими странами, зависящими от импорта продовольствия. Он заверил Египет в поставке зерна.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что весь мир, в частности страны Африканского континента, не могут занимать нейтральную позицию по войне россии против Украины, поскольку российская агрессия будет иметь последствия и для них тоже.

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