Цитата

"Ми підтвердили готовність російських експортерів зернових продуктів виконувати їх замовлення в повному обсязі", - заявив лавров на пресконференції після переговорів з єгипетським колегою Самехом Шукрі.

"президент володимир путін наголосив на цьому під час нещодавньої телефонної розмови з президентом Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі".

Контекст

Візит лаврова відбувся вслід за угодою, підписаною в п'ятницю, і спрямованою на полегшення глобальної продовольчої кризи, спричиненої блокуванням постачання зерна з Чорного моря. Угода передбачає створення безпечних коридорів для експорту зерна з трьох українських портів.

Від 20 до 25 мільйонів тонн зерна було заблоковано в українських портах з моменту вторгнення російських військ у лютому.

Деталі

Несподіваною стала заява лаврова, що нібито угоду про експорт зерна також спрямовано на "полегшення експорту російського зерна за рахунок виведення його з-під дії західних санкцій".

"Генеральний секретар Гутерріш взяв на себе відповідальність за відміну цих незаконних обмежень, введених Сполученими Штатами та Європейським союзом проти російських фінансових ланцюжків і ланцюжків поставок", — сказав лавров.

Після Єгипту головний російський дипломат відвідає Уганду, Ефіопію та Конго.