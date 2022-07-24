глава мид россии лавров заверил Египет в поставках зерна
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В воскресенье глава мид россии лавров начал поездку по африканским странам, зависящим от импорта продовольствия, и заверил египетских лидеров, что их заказы на российское зерно будут выполнены. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.
Цитата
"Мы подтвердили готовность российских экспортеров зерновых продуктов выполнять их заказы в полном объеме", - заявил лавров на пресс-конференции после переговоров с египетским коллегой Самехом Шукри.
"президент владимир путин подчеркнул это во время недавнего телефонного разговора с президентом Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси".
Контекст
Визит лаврова состоялся вслед за соглашением, подписанным в пятницу, и направленным на облегчение глобального продовольственного кризиса, вызванного блокированием поставок зерна из Черного моря. Соглашение предусматривает создание безопасных коридоров для экспорта зерна из трех украинских портов.
От 20 до 25 миллионов тонн зерна было заблокировано в украинских портах с момента вторжения российских войск в феврале.
Детали
Неожиданным стало заявление лаврова, что якобы соглашение об экспорте зерна также направлено на "облегчение экспорта российского зерна за счет выведения его из-под действия западных санкций".
"Генеральный секретарь Гутерриш взял на себя ответственность за отмену этих незаконных ограничений, введенных Соединенными Штатами и Европейским союзом против российских финансовых цепочек и цепочек поставок", — сказал лавров.
После Египта главный российский дипломат посетит Уганду, Эфиопию и Конго.