Розмови про голод в Африці - це намаганням Заходу втягнути африканські країни у конфлікт між Росією та Україною, - МЗС Уганди

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Як пише англомовна служба Голосу Америки, Уганда є однією з кількох країн Східної Африки, які страждають від нестачі продовольства після сильної посухи. Зростання інфляції, викликане війною в Україні, ще більше погіршило постачання продовольства в регіоні.

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«Послухайте, африканці не ідіоти. Ми чітко дали зрозуміти, що вони не повинні втягувати Африку в цей конфлікт, говорячи «голод в Африці», «голод в Африці», «голод в Африці». Я навіть не знав, що Україна постачає зерно в Африку, поки це питання не виникло. Але вони роблять так, ніби це африканська справа, змушуючи нас ставати частиною конфлікту», - сказав він в інтерв’ю.

Уганда утрималася під час голосування резолюції ООН, яка засуджує вторгнення Росії в Україну та закликає до негайного виведення російських військ з країни, яку підтримали 141 країна зі 193. Міністр пояснив це тим, що конфлікт між Росією та Україною занадто складний, аби для Уганди приймати це рішення.

Додамо

Наразі в Уганді перебуває з візитом міністр МЗС Росії Сергій Лавров. Наразі у нього турне країнами Африки.