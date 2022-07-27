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Разговоры о голоде в Африке - это попытка Запада втянуть африканские страны в конфликт между Россией и Украиной, - МИД Уганды

Киев • УНН

 • 224316 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Джедже Одонго министр иностранных дел Уганды заявил, что он считает разговоры о голоде в Африке попыткой Запада вовлечь африканские страны в конфликт между Россией и Украиной. Об этом он заявил в интервью Голосу Америки, пишет УНН.

Детали

Как пишет англоязычная служба Голоса Америки, Уганда является одной из нескольких стран Восточной Африки, страдающих недостатком продовольствия после сильной засухи. Рост инфляции, вызванный войной в Украине, еще больше усугубил поставки продовольствия в регионе.

Цитата

«Слушайте, африканцы не идиоты. Мы четко дали понять, что они не должны втягивать Африку в этот конфликт, говоря «голод в Африке», «голод в Африке», «голод в Африке». Я даже не знал, что Украина поставляет зерно в Африку, пока этот вопрос не возник. Но они делают так, будто это африканское дело, заставляя нас становиться частью конфликта», - сказал он в интервью.

Уганда воздержалась во время голосования резолюции ООН, осуждающей вторжение России в Украину и призывающая к немедленному выводу российских войск из страны, поддержанной 141 страной из 193. Министр объяснил это тем, что конфликт между Россией и Украиной слишком сложен, чтобы Уганды принимать это решение.

Добавим

В настоящее время в Уганде находится с визитом министр МИД России Сергей Лавров. Пока у него турне по странам Африки. 

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