Відбулися перші в історії переговори між президентами України та Гвінеї-Бісау

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Відбулися перші в історії двосторонніх відносин переговори між президентами України та Гвінеї-Бісау. Як зазначив Зеленський, Україна готова бути гарантом продовольчої безпеки для африканських країн. Також очільники держав обговорили підтримку України в міжнародних організаціях.

Володимир Зеленський анонсував подальші переговори з лідером африканської країни, і підкреслив, що за останній час Україна започаткувала належну комунікацію з вісьмома лідерами держав Африки.

Нагадаємо

Зеленський закликав африканських лідерів не приймати у себе російських високопосадовців. Він наголосив, що весь світ, зокрема країни Африканського континенту, не можуть займати нейтральну позицію щодо війни росії проти України, оскільки російська агресія матиме наслідки й для них також.

Раніше

Міністр закордонних справ Уганди Джедже Одонго заявив, що він вважає розмови про голод в Африці намаганням Заходу втягнути африканські країни у конфлікт між Росією та Україною.