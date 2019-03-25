Состоялась встреча руководителей украинской и португальской футбольных федераций
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В пятницу, 22 марта, Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко встретился с главой федерации футбола Португалии Фернандо Гомешем. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ, передает УНН.
"Во время визита в Лиссабон, где 22 марта состоялся первый поединок квалификации Евро-2020 в группе B между сборными Португалии и Украины, президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко встретился со своим коллегой - президентом португальской ассоциации, членом Исполкома и вице-президентом УЕФА Фернандо Гомешем", - рассказали в Федерации.
В рамках встречи руководители национальных ассоциаций обменялись опытом развития массового, детско-юношеского и профессионального футбола в Украине и Португалии, а также обсудили итоги 43-го Конгресса УЕФА, который состоялся в Риме 7 февраля.
Кроме того Павелко и Гомеш поговорили о направлениях сотрудничества между ФФУ и федерацией Португалии.
Как писал УНН, в рамках отборочного турнира на Евро-2020 Украина сыграет с Люксембургом.