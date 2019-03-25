Відбулася зустріч керівників української та португальської футбольних федерацій
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У п'ятницю, 22 березня, Президент Федерації футболу України Андрій Павелко зустрівся із очільником федерації футболу Португалії Фернандо Гомешем. Про це повідомляє прес-служба ФФУ, передає УНН.
"Під час візиту до Лісабону, де 22 березня відбувся перший поєдинок кваліфікації Євро-2020 у групі B між збірними Португалії та України, президент Федерації футболу України Андрій Павелко зустрівся зі своїм колегою — президентом португальської асоціації, членом Виконкому й віце-президентом УЄФА Фернандо Гомешем", - розповіли у Федерації.
У рамках зустрічі керівники національних асоціацій обмінялися досвідом розвитку масового, дитячо-юнацького й професіонального футболу в Україні й Португалії, а також обговорили підсумки 43-го Конгресу УЄФА, який відбувся в Римі 7 лютого.
Крім того Павелко та Гомеш поговорили про напрямки співпраці між ФФУ та федерацією Португалії.
Як писав УНН, у рамках відбірного турніру на Євро-2020 Україна зіграє с Люксембургом.