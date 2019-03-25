Євро-2020: сьогодні Україна зіграє с Люксембургом
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Матч другого туру відбірного турніру Євро-2020 Люксембург – Україна відбудеться сьогодні, 25 березня, на полі стадіону "Жозі Бартель" у Люксембурзі, передає УНН.
Судитиме гру фінська бригада арбітрів на чолі із 40-річним Маттіасом Гестраніусом, повідомили у ФФУ.
На лініях йому допомагатимуть Ян-Петер Аравірта й Мікко Алакаре. У ролі четвертого арбітра виступить Петрі Вільянен.
Нагадаємо, у матчі з Португалією українці втримали нічийний рахунок - 0:0.
За словами президента ФФУ Андрія Павелка це відмінний результат.
"Цей результат — прекрасний показник, що наш футбол і наша країна знаходяться на правильному шляху!" – написав він.