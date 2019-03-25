Евро-2020: сегодня Украина сыграет с Люксембургом
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Матч второго тура отборочного турнира Евро-2020 Люксембург – Украина состоится сегодня, 25 марта, на поле стадиона "Жози Бартель" в Люксембурге, передает УНН.
Судить игру будет финская бригада арбитров во главе с 40-летним Маттиасом Гестраниусом, сообщили в ФФУ.
На линиях ему будут помогать Ян-Петер Аравирта и Микко Алакаре. В качестве четвертого арбитра выступит Петри Вильянен.
Напомним, в матче с Португалией украинцы удержали ничейный счет - 0:0.
По словам президента ФФУ Андрея Павелко это отличный результат.
"Этот результат - прекрасный показатель, наш футбол и наша страна находятся на правильном пути!" - написал он.