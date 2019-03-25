Евро-2020: сегодня Украина сыграет с Люксембургом

Судить игру будет финская бригада арбитров во главе с 40-летним Маттиасом Гестраниусом, сообщили в ФФУ.

На линиях ему будут помогать Ян-Петер Аравирта и Микко Алакаре. В качестве четвертого арбитра выступит Петри Вильянен.

Напомним, в матче с Португалией украинцы удержали ничейный счет - 0:0.

По словам президента ФФУ Андрея Павелко это отличный результат.

"Этот результат - прекрасный показатель, наш футбол и наша страна находятся на правильном пути!" - написал он.