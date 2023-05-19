Восстановление Киевской области: глава КОВА рассказал, как продвигается восстановление жилья

ukru
13 марта, 19:26 • 76937 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 117243 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 112719 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 112289 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 104668 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 100379 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 111757 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132019 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 175295 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 206252 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

13 марта, 20:33 • 39053 просмотра
Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

13 марта, 22:06 • 22003 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 50417 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 35867 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 79492 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 175323 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 206277 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 147502 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 153934 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 190357 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 76457 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 105424 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 122247 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 157802 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 164543 просмотра
Актуальное
Восстановление Киевской области: глава КОВА рассказал, как продвигается восстановление жилья

Восстановление Киевской области: глава КОВА рассказал, как продвигается восстановление жилья

Киев • УНН

 • 671949 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Сейчас в наиболее пострадавших от войны населенных пунктах Киевской области уже идет восстановление разрушенных объектов, также в течение мая-июня будут запускаться новые программы восстановления, в частности, комплексное восстановление Бородянки, Мощуна и жилых домов в районе Ирпенские липки. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает УНН.

Всего в области 27 тысяч объектов разрушены полностью или частично. На сегодняшний день частично или полностью восстановлено 11 900 объектов.

Цитата

«На сегодняшний день полноценно идет комплексное восстановление по заданию Президента и правительства. Достигнут показатель в 11 900 восстановленных объектов, до конца года мы хотим нарастить процент восстановления, поэтому сейчас запущено много программ, например программа Президента UNITED24 – вчера мы запустили старт восстановления трех объектов, всего в рамках этой программы будет отстроено 18 объектов в Киевской области. Еженедельно мы планируем запускать 3 – 4 объекта. Многие объекты мы планируем восстановить до наступления зимы. Также действует областная программа «Новый дом» - мы закупаем новые квартиры тем, кто потерял жилье. На сегодняшний день запустили 31 квартиру», – рассказал Кравченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "эВосстановление": за первую неделю на помощь подали более 10 тысяч заявлений

Он также добавил, что в настоящее время продолжаются подготовительные процедуры для запуска восстановления 93 частных домов, разрушенных войной. Ожидается, что восстановление начнется до конца мая. Также 26 мая запускается процесс восстановления 70 частных домов в районе Ирпенские липки. Также при поддержке президентской программы и международных партнеров будет запущено обновление других домов в районе Ирпенских липок.

Также при поддержке программы правительства запускается комплексное восстановление Бородянки и Мощуна. В мае-июне максимально будут запущены все программы», – сообщил руководитель КОВА.

Добавим

По оценкам экспертов сумма ущерба от оккупации Киевской области только в сфере недвижимого имущества превышает 100 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоВойнаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы