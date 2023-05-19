Восстановление Киевской области: глава КОВА рассказал, как продвигается восстановление жилья

Всего в области 27 тысяч объектов разрушены полностью или частично. На сегодняшний день частично или полностью восстановлено 11 900 объектов.

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«На сегодняшний день полноценно идет комплексное восстановление по заданию Президента и правительства. Достигнут показатель в 11 900 восстановленных объектов, до конца года мы хотим нарастить процент восстановления, поэтому сейчас запущено много программ, например программа Президента UNITED24 – вчера мы запустили старт восстановления трех объектов, всего в рамках этой программы будет отстроено 18 объектов в Киевской области. Еженедельно мы планируем запускать 3 – 4 объекта. Многие объекты мы планируем восстановить до наступления зимы. Также действует областная программа «Новый дом» - мы закупаем новые квартиры тем, кто потерял жилье. На сегодняшний день запустили 31 квартиру», – рассказал Кравченко.

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Он также добавил, что в настоящее время продолжаются подготовительные процедуры для запуска восстановления 93 частных домов, разрушенных войной. Ожидается, что восстановление начнется до конца мая. Также 26 мая запускается процесс восстановления 70 частных домов в районе Ирпенские липки. Также при поддержке президентской программы и международных партнеров будет запущено обновление других домов в районе Ирпенских липок.

Также при поддержке программы правительства запускается комплексное восстановление Бородянки и Мощуна. В мае-июне максимально будут запущены все программы», – сообщил руководитель КОВА.

Добавим

По оценкам экспертов сумма ущерба от оккупации Киевской области только в сфере недвижимого имущества превышает 100 млрд грн.