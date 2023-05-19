Відбудова Київщини: очільник КОВА розповів, як просувається відновлення житла

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Наразі у найбільш постраждалих від війни населених пунктах Київської області вже триває відбудова зруйнованих об’єктів, також протягом травня-червня запускатимуться нові програми відновлення, зокрема комплексне відновлення Бородянки, Мощуна та житлових будинків в районі Ірпінські липки. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, передає УНН.

Загалом, в області 27 тисяч об’єктів зруйновано повністю або частково. На сьогодні частково або повністю відновлено 11 900 об’єктів.

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«На сьогоднішній день повноцінно триває комплексна відбудова за завданням Президента та уряду. Наразі досягнуто показника у 11 900 відновлених об’єктів, до кінця року ми хочемо наростити відсоток відбудови, тому наразі запущено багато програм, наприклад програма Президента UNITED24 – вчора ми запустили старт відбудови трьох об’єктів, загалом в рамках цієї програми буде відбудовано 18 об’єктів у Київській області. Щотижня ми плануємо запускати 3 – 4 об’єкта. Багато об’єктів ми плануємо відновити до настання зими. Також діє обласна програма «Нова оселя» - ми закуповуємо нові квартири тим, хто втратив житло. На сьогоднішній день запустили 31 квартиру», - розповів Кравченко.

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Він також додав, що наразі тривають підготовчі процедури для запуску відбудови 93 приватних будинків, зруйнованих війною. Очікується, що відбудова розпочнеться до кінця травня. Також 26 травня запускається процес відбудови 70 приватних будинків в районі Ірпінські липки. Також за підтримки президентської програми та міжнародних партнерів буде запущено відновлення інших будинків в районі Ірпінських липок.

«Також за підтримки програми уряду запускається комплексне відновлення Бородянки та Мощуна. У травні-червні максимально будуть запущені усі програми», - повідомив керівник КОВА.

Додамо

За оцінками експертів сума збитків від окупації Київської області лише у сфері нерухомом майна перевищує 100 млрд грн.

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