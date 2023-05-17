"єВідновлення": за перший тиждень на допомогу подали понад 10 тисяч заяв
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. За перший тиждень роботи програми "єВідновлення", яка спрямована на допомогу для відновлення пошкодженого житла ,подали 10 440 заяв про виплату допомоги. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України на своїй сторінці у Facebook, пиише УНН.
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"За перший тиждень роботи програми державної допомоги на відновлення пошкодженого житла єВідновлення подано 10 440 заяв про виплату допомоги", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Більш як 56 відсотків заяв з загальної кількості стосуються допомоги щодо відновлення квартир, 43,4 відсотка – приватних будинків, менше ніж 1 відсоток заяв стосується інших житлових приміщень.
У Мінінфраструктури також зазначили, що найбільше заяв подали жителі таких областей: Харківської (3554 заяви), Київської (2852 заяви), Миколаївської (870 заяв), Донецької (688 заяв) та Херсонської (649 заяв).
За інформацією, після прийняття заяв комісії, які будуть створені при органах місцевого самоврядування, опрацюють їх та розпочнуть обстеження житла. Станом на 17 травня, таких комісій налічується вже 108.
"Інформуємо громадян, чиє житло було пошкоджене, подавати заяви про виплату допомоги в застосунку Дія. Перед цим потрібно попередньо подати через Дію, нотаріуса чи ЦНАП інформаційне повідомлення про пошкоджене майно, якщо таке повідомлення ще не було подане", - додали у Міністерстві.
Нагадаємо
З 10 травня стартувала програма "єВідновлення", яка дозволяє всім громадянам, чиє житло зазнало незначних пошкоджень внаслідок збройної агресії РФ і яке ще не було відремонтоване, скористатись послугою для отримання державної допомоги з метою відновлення своєї житлової площі.
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