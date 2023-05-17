"єВідновлення": за первую неделю на помощь подали более 10 тысяч заявлений

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"За первую неделю работы программы государственной помощи на восстановление поврежденного жилья подано 10 440 заявлений о выплате помощи", - говорится в сообщении.

Детали

Более 56 процентов заявлений из общего количества касаются помощи по восстановлению квартир, 43,4 процента – частных домов, менее 1 процента заявлений касается других жилых помещений.

В Мининфраструктуры также отметили, что больше всего заявлений подали жители таких областей: Харьковской (3554 заявления), Киевской (2852 заявления), Николаевской (870 заявлений), Донецкой (688 заявлений) и Херсонской (649 заявлений).

По информации, после принятия заявлений комиссии, которые будут созданы при органах местного самоуправления, обработают их и начнут обследование жилья. По состоянию на 17 мая, таких комиссий насчитывается уже 108.

"Информируем граждан, чье жилье было повреждено, подавать заявления о выплате помощи в приложении "Дія". Перед этим нужно предварительно подать через "Дію", нотариуса или ЦНАП информационное сообщение о поврежденном имуществе, если такое сообщение еще не было подано", - добавили в Министерстве.

Напомним

С 10 мая стартовала программа "єВідновлення", которая позволяет всем гражданам, чье жилье получило незначительные повреждения в результате вооруженной агрессии РФ и которое еще не было отремонтировано, воспользоваться услугой для получения государственной помощи с целью восстановления своей жилой площади.

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